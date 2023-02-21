Севастьянова в стрингах-ниточках подставила солнцу свою округлую «сдобу»: сразила фанатов упругими видами

Каролина Севастьянова уже давно стала известной спортсменкой. Она посвятила значительную часть жизни художественной гимнастике и завоевала олимпийское золото. Но вот уже больше пяти лет она наслаждается жизнью, много путешествует и порой появляется на телевизионных шоу. Звезда недавно рассталась с бойфрендом.
На этот раз Севастьянова решила показать, как обычно проводит время. Она регулярно ездит в Монако. Спортсменка следит за фигурой, но уверяет, что тренировки не входят в ее ежедневный график. На фото она предстала в леопардовых стрингах от купальника. Каролина изогнулась на лежаке, подставив солнцу свои округлые ягодицы.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Севастьянова покрасовалась в мини-бикини, восхитив поклонников. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая форма», «Идеальный орех», «Тут все выглядит слишком хорошо», «Русалочка», «Вы самое красивое создание на планете», «Ну тут каждый сантиметр тела прекрасен», — стали писать подписчики.