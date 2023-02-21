Севастьянова в стрингах-ниточках подставила солнцу свою округлую «сдобу»: сразила фанатов упругими видами

На этот раз Севастьянова решила показать, как обычно проводит время. Она регулярно ездит в Монако. Спортсменка следит за фигурой, но уверяет, что тренировки не входят в ее ежедневный график. На фото она предстала в леопардовых стрингах от купальника. Каролина изогнулась на лежаке, подставив солнцу свои округлые ягодицы.

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