Шахназаров: «Ахеджакова получает зарплату в «Современнике», ее не увольняли!»

Известный журналист Михаил Шахназаров в эфире YouTube-проекта «Абзац» рассказал, что опальную актрису Лию Ахеджакову никто не увольнял из «Современника», о чем она рассказывает всем подряд. По его словам, артистка до сих пор получает зарплату. И положение ее не такое уж и бедное.

«Мне ребята из труппы «Современника» сказали, что Лию Ахеджакову из театра никто не увольнял. Просто закрыли спектакль. Деньги она получает, у нее ставка там какая-то», — заявил он.

При этом Шахназаров подчеркнул, что не считает Ахеджакову великой. У нее почти не было ни одной главной роли. И кроме Верочки из «Служебного романа» и вспомнить особо нечего.

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