Крайне тяжелое состояние: Роман Костомаров ослеп

Звезда «Ледникового периода» Роман Костомаров сражается за свою жизнь изо всех сил. Во вторник, 21 февраля, спортсмен ослеп на один глаз. Как оказалось, врачи удалили ему глазной хрусталик.

Воспаление в лобных пазухах спровоцировало слезоотделение и светобоязнь. В связи с этим, медикам пришлось срочно принимать меры.

Костомаров сейчас находится в крайне тяжелом состоянии, он не может дышать самостоятельно, поэтому подключен к ИВЛ.

Фигурист перенес уже два инсульта…

Сил тебе, спортсмен! Мы верим, что ты выкарабкаешься!

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