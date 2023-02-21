Нюша в мини-шортах обнажила мясистые бедра: кокетливо расставила ноги, сверкнув «межножьем»

Нюша уже давно стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что скучает по сцене. Больше года назад певица снова стала мамой. Теперь она все больше времени уделяет детям. Артистка растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Но теперь она активно пытается вернуться в форму. Звезда даже ходит на танцы.
На этот раз Нюша решила поделиться пикатными кадрами. Она облачилась в короткие шорты и футболку. Певица готовилась демонстрировать класс на паркете. Она развела ноги, продемонстрировав напряженные бедра и свое «межножье». Артистка с улыбкой кокетливо демонстрировала свои загорелые прелести.
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А потом Нюша стала эротично танцевать перед камерой. Она изгибалась и виляла бедрами без стеснения. Поклонники отметили, что певица похорошела. «Ох, богиня», «Теперь только такие видосы?», «Молодая мама оголодала», «Ну тут формы — чистый соблазн», «Есть чем вилять», — стали писать подписчики.