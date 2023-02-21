«Все, что осталось от моей сочности»: 43-летняя Боня в тугом платье игриво продемонстрировала округлые ягодицы

На этот раз Боня устроила себе отпуск на Мальдивах. Она без стеснения красовалась в купальнике. На этот раз телеведущая решила прокатиться на гидроцикле. Она оседлала железного коня прямо в платье. Наряд подчеркнул ее мощные формы. Виктория ранее призналась, что похудела после восхождения в горы. Она решила продемонстрировать свои округлые ягодицы и тонкую талию.

«Все, что осталось от моей сочности», — написала звезда.

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