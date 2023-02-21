«Все, что осталось от моей сочности»: 43-летняя Боня в тугом платье игриво продемонстрировала округлые ягодицы

Виктория Боня уже давно стала популярной. После участия в шоу «Дом-2» у нее появилась армия поклонников. Она переехала жить в Монако, но часто приезжает на родину. Телеведущая привыкла жить с шиком. На красных дорожках она появляется с голливудскими звездами. А среди ее женихов были миллионеры.
На этот раз Боня устроила себе отпуск на Мальдивах. Она без стеснения красовалась в купальнике. На этот раз телеведущая решила прокатиться на гидроцикле. Она оседлала железного коня прямо в платье. Наряд подчеркнул ее мощные формы. Виктория ранее призналась, что похудела после восхождения в горы. Она решила продемонстрировать свои округлые ягодицы и тонкую талию.
«Все, что осталось от моей сочности», — написала звезда.
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Пользователи Сети были сражены тем, как она выглядит в 43 года. Многие осыпали ее комплиментами. «Ого, какая фигурка», «Шикарно смотришься», «Адреналин зашкаливает, вы просто обалденно смотритесь, фигура класс», «Пятая точка тут просто шикарная», «Ну бесподобно», — стали писать подписчики.