Рудова в прозрачном боди повернулась к камере своим «сдобным» тылом: от такого вида все обомлели

Наталья Рудова уже давно строит карьеру в кино. Зрители многие ее знают по роли в сериале «Татьянин день». Она зачастую играет красотой, как в новом сериале «Жизнь по вызову». В обычной жизни блондинка порой хвастается фигурой. В свои 39 лет она регулярно занимается спортом. Звезда любит дразнить поклонников.
Примечательно, что Рудова накануне призналась, что в ее личной жизни не все так просто, как многие думают. Она просто не говорит о своих романах. На этот раз актриса решила выложить фото, где предстала в прозрачном боди. Она повернулась к камере своим тылом. Наталья едва прикрыла свои ягодицы.
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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были взбудоражены. Многие отметили, что Рудова одна из самых привлекательных актрис в России. «Ну тут горячо», «Стало жарко», «Какая вы фигуристая», «Мамасита», «Хороша», «Ой, наряд из наряда зачем тут боди?», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.