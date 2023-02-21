Рудова в прозрачном боди повернулась к камере своим «сдобным» тылом: от такого вида все обомлели

Примечательно, что Рудова накануне призналась, что в ее личной жизни не все так просто, как многие думают. Она просто не говорит о своих романах. На этот раз актриса решила выложить фото, где предстала в прозрачном боди. Она повернулась к камере своим тылом. Наталья едва прикрыла свои ягодицы.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».