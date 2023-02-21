Чернышев увез Заворотнюк домой из клиники

Звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк продолжает бороться с онкологической болезнью. Шансов выжить у нее было изначально мало, так как опухоль у нее агрессивная. Но врачам пока удается совершить чудо, уже четыре года артистка живет.

По данным kp.ru, Заворотнюк выписали из онкологической клиники, где она, по предварительным данным, проходила реабилитацию. Актрису забрал муж Петр Чернышев.

Семья хранит полное молчание о состоянии актрисы. Очень надеемся, что ей стало лучше.

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