«Какие упругие персики»: Муцениеце обнажила свой «спелый налив», прыгая на волнах в крохотном бикини

Агата Муцениеце давно снимается в кино. Она получила известность благодаря сериалу «Закрытая школа». Также восемь лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным и родила ему двоих детей. Однако после развода ей пришлось еще больше сниматься и при этом уделять внимание наследникам. Недавно она свозила их в Дубай.
На этот раз Агата поделилась кадрами с курорта, где провела время с детьми, сестрой и мамой. Она даже в отпуске пыталась худеть ради роли. Актриса похвасталась рельефными формами в черном мини-бикини. Она предпочла отказаться от макияжа. Муцениеце забежала в воду и попрыгала на волнах. Она визжала, когда капли воды попали на ее тело. Звезда засветила пышную грудь.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие отметили, что после развода она похорошела.
«Какая вы шикарная», «Естественная красота», «Ну прям фигурка конфетка», «Тут есть чем любоваться», «Какие упругие персики», «Декольте бесподобное! Спелый налив», «Какая вы настоящая», «Соблазнительно прыгаете», — стали писать подписчики.