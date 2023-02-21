«Какие упругие персики»: Муцениеце обнажила свой «спелый налив», прыгая на волнах в крохотном бикини

На этот раз Агата поделилась кадрами с курорта, где провела время с детьми, сестрой и мамой. Она даже в отпуске пыталась худеть ради роли. Актриса похвасталась рельефными формами в черном мини-бикини. Она предпочла отказаться от макияжа. Муцениеце забежала в воду и попрыгала на волнах. Она визжала, когда капли воды попали на ее тело. Звезда засветила пышную грудь.

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