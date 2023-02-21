Профессор Лебединский, сбежавший в Америку, выглядит бомжом и страдает от депрессии

Когда-то популярный исполнитель песни «Я убью тебя, лодочник» — Профессор Лебединский — еще в 2014 году эмигрировал из России в США. Но счастья ему это не принесло. Лебединский страдает от панических атак и депрессии, он не в состоянии выходить из дома, но при этом всеми способами добивается личной встречи с губернатором штата Флорида, а также конгрессменами и сенаторами.

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53-летний певец выглядит гораздо старше своего возраста, он давно не следит за своим внешним видом и сравнивает себя с бомжом.

По материалам РИА ФАН.