Лия Ахеджакова едет в Европу

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Оказалось, что у Ахеджаковой давно запланированы гастроли на март.

В скандальной ситуации с Лией Ахеджаковой проясняются новые подробности. Актриса жаловалась, что ее мартовский спектакль «Игра в джин» отменили.

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Между тем выяснилось, что на эти даты у нее давно были запланированы гастроли в Европе. В частности, 16 и 17 марта на постановку «Мой внук Вениамин» с участием Ахеджаковой смогут пойти жители Кипра, заплатив за билеты от 49 до 199 евро. После Кипра намечено еще несколько европейских городов, где актриса даст спектакли, сообщает издание «РИА ФАН».

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