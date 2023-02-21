«С отдельной палатой, с 6-ти разовым питанием»: 45-летняя Орлова раскрыла подробности своих родов в Москве

«Я уже рассказывала вам о своих многочисленных попытках вновь стать мамой, и вот, когда все получилось, было важно, чтобы все шло по плану. Беременность после 40-ка, а, в моем случае, в 45 – это очень серьезный шаг, и для меня было очень важно доверять докторам и клинике, где я ее вела.

Две недели назад я стала мамой моей чудесной малышки, и сегодня готова поделиться своим опытом с теми девушками и женщинами, кому это актуально. На мой взгляд, лучшее место в Москве, где помогают планировать беременность, вынашивать и родить ребенка в условиях повышенного комфорта. Здесь рожали практически все мои подруги, и их рекомендации врачей я проверила на себе.

Медицина, оборудование, профессиональные врачи – все просто на высочайшем уровне! Отдельное спасибо заботливому и внимательному персоналу, они все хранили мою тайну про беременность, пока я не поделилась этим в соц.сетях.

Я не хотела рожать ни в одном городе мира, кроме своего родного, потому что для меня было важно быть рядом со своей семьей. И я родила так, что, была б я помоложе, еще раз пять бы сюда вернулась!

Комфортные роды, роды любой степени риска возможны по доступной цене. Можно родить с профессиональными врачами, с отдельной палатой, с 6-ти разовым питанием, сумку в роддом собирать не надо, пребывание похоже на пребывание в санатории, полное обследование матери и малыша», – рассказала Орлова.