«Я люблю свое лицо и тело!»: Кристина Асмус в микро-шортах обнажила свои упругие бедра на улице

«Наткнулась на влог эскортницы, которая честно рассказывает о профессии, пластических операциях и др. И поняла, какой я счастливый человек! И как я люблю свое лицо и тело! Как это страшно — объективация женщины, отсутствие любви, неприятие себя…. Как страшно, что много комментариев в стиле «какая же ты сильная».

И как жаль, что нет операций по самооценке…. Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. И не разрушайте себя. А если вдруг рядом с вами мужчина, который не принимает вас, то он ***. Ваше здоровье точно важнее, чем чье-то больное восприятие. Берегите себя!» — написала она.