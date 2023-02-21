«Я люблю свое лицо и тело!»: Кристина Асмус в микро-шортах обнажила свои упругие бедра на улице

Кристина Асмус уже давно снимается в кино. Она снималась в сериале «Интерны», а потом актриса стала чаще сниматься в картинах с постельными сценами. Она после развода с Гариком Харламовым зачастую оказывается в центре скандалов. Недавно оказалось, что они живут в одном доме. Однако артистка старается чаще устраивать себе путешествия.
Недавно Асмус провела время с новым возлюбленным в Египте. Она насладилась жаркой погодой. На этот раз актриса выложила кадр, на котором гуляет в микро-шортах и футболке среди пальм. Она обнажила свои загорелые бедра. Кристина предпочла не скрывать прелести своей фигуры.
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Кристина Асмус. Фото: соцсети звезды
«Наткнулась на влог эскортницы, которая честно рассказывает о профессии, пластических операциях и др. И поняла, какой я счастливый человек! И как я люблю свое лицо и тело! Как это страшно — объективация женщины, отсутствие любви, неприятие себя…. Как страшно, что много комментариев в стиле «какая же ты сильная».
И как жаль, что нет операций по самооценке…. Девушки, пожалуйста, не делайте с собой ничего! Если операция не нужна по медицинским показаниям, то не слушайте врачей-менеджеров. И не разрушайте себя. А если вдруг рядом с вами мужчина, который не принимает вас, то он ***. Ваше здоровье точно важнее, чем чье-то больное восприятие. Берегите себя!» — написала она.