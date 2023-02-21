Могилу Людмилы Зыкиной не разрешают привести в порядок: там царит запустение

Могила легендарной советской певицы Людмилы Зыкиной пришла в полное запустение. Все засыпано снегом, который ни разу за эту зиму не убирался. Поклонники не могут даже найти место для цветов — просто кладут их на образовавшийся ледяной наст. Певец Юлиан, который дружил с артисткой, рассказал, что поклонникам и друзьям певицы не позволяют наводить порядок на могиле.

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