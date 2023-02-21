Могилу Людмилы Зыкиной не разрешают привести в порядок: там царит запустение

Могила легендарной советской певицы Людмилы Зыкиной пришла в полное запустение. Все засыпано снегом, который ни разу за эту зиму не убирался. Поклонники не могут даже найти место для цветов — просто кладут их на образовавшийся ледяной наст. Певец Юлиан, который дружил с артисткой, рассказал, что поклонникам и друзьям певицы не позволяют наводить порядок на могиле.
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«Неужели вы думаете, что мы, близкие ей люди, не пришли бы и не привели могилу в порядок? Конечно бы, все сделали так, как должно быть. Я бы лично очистил могилу от снега. На Новодевичьем кладбище существует закон, что ухаживать за могилами могут только наследники. У Людмилы Георгиевны это ее племянники. Только они могут ухаживать за могилой.
Племянница Зыкиной не так давно умерла. А где находится племянник Сергей, которому досталось основное наследство, мне неизвестно. Никто из моих знакомых не знает, где он находится и что с ним происходит», — цитирует Юлиана издание «МК».