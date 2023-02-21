Обнаженная Бузова после душа оголила свои прелести: пошалила у зеркала, придержав полотенце

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая выложила провокационное видео из ЮАР.

Ольга Бузова уже давно строит карьеру на телевидении. Ее армия поклонников только растет. Артистка предпочитает носить броские наряды и постоянно привлекает к себе внимание. Недавно она улетела на месяц в Африку, где проходят съемки шоу. Почти каждый день 37-летняя звезда делится пикантными кадрами.

На этот раз Ольга показала, как встретила утро. Она в шелковой пижамке покрасовалась на балконе. Телеведущая решила принять душ. Обнаженная блондинка предпочла заснять себя без одежды. Она стала вилять бедрами у зеркала. Бузова игриво придерживала полотенце, но оголила свои загорелые бедра.

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Примечательно, что Ольга выложила пикантное видео в Сеть. Поклонники были поражены увиденным. Многие отметили, что артистка перестаралась и подобные кадры лучше оставить в личной архиве.«Это уже слишком», «Скоро голая везде ходить будет», «Африканцы точно в шоке», «И как еще заманить мужчин? Скромности нет», — стали писать подписчики.

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