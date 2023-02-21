«Пусть так будет всегда»: Проскурякова в струящемся платье станцевала с Николаевым на пляже в годовщину

21 февраля Проскурякова поделилась солнечным фото. В кадре она предстала в струящемся платье. Певица танцевала на пляже с мужем. Они красовались на фоне океана. Артистка поздравила возлюбленного с важной датой.

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