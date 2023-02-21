«Пусть так будет всегда»: Проскурякова в струящемся платье станцевала с Николаевым на пляже в годовщину

Юлия Проскурякова уже давно стала популярной исполнительницей. Она регулярно выступает на сцене. Артистка зачастую поет со своим мужем Игорем Николаевым. Их считают одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Примечательно, что у супругов растет дочка Вероника. Недавно артист провел некоторое время в больнице, напугав фанатов.
21 февраля Проскурякова поделилась солнечным фото. В кадре она предстала в струящемся платье. Певица танцевала на пляже с мужем. Они красовались на фоне океана. Артистка поздравила возлюбленного с важной датой.
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«17 лет назад мы встретились с тобой. 21 февраля 2006 года. Встретились в моем родном снежном Екатеринбурге и с тех пор не расстаемся. Пусть так будет всегда. С годовщиной нас», — написала она.
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: соцсети звезды
Друзья и поклонники поздравили пару. Многие отметили, что они даже спустя годы очень гармонично выглядят. Напомним, что Николаев был в брака с Наташей Королевой. А от первого брака с Еленой Кудряшевой у него взрослая дочка Юлия, которая живет в Майами.