«Тут я и лягу»: SHAMAN заявил, что готов жить и творить только в России

Певец SHAMAN (он же 31-летний Ярослав Дронов) заявил журналистам, что не представляет свою жизнь и творческую деятельность за пределами РФ.

«А где еще мне жить и работать? Только в России. С ней связана моя судьба, о ней мои мысли, здесь мое будущее, она вдохновляет меня на творчество, — цитирует молодого артиста ТАСС. — Я часть этой страны. Тут родился, тут вырос, тут я и лягу».

SHAMAN поделился мнением, что покинувшие РФ исполнители просто сделали свой выбор, на который имели право. Осуждать их певец не собирается.