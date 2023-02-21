«Присосался как пиявка!»: Боня обвинила мужа Нюши в разрушении карьеры

Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня заявила о том, что певица Нюша совсем перестала выпускать хиты, как только вышла замуж за Игоря Сивова. По ее словам, артистка ушла с головой в онлайн-курсы вместе со своим супругом.

В разговоре с Марией Погребняк Боня задалась вопросом:

«Как ты считаешь, он виновен в разрушении ее певческой карьеры? Потому что она практически сдулась с ним», — заявила она.

Погребняк подчеркнула, что и отец Нюши расстроен происходящими событиями. Мужчина видел, как его дочь стремится построить карьеру артистки. А от мужа ее он якобы не в восторге.

«Он учил жить таким образом: нужно найти успешного человека, присосаться к нему как пиявка и потом стать псевдопсихологом, псевдоуспешным мужчиной. Тебя такие мужчины раздражают? Такие тупые, ленивые?» — негодовала теледива.

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