Путин об уехавших из России: «Мы не будем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону»

21 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, коснувшись многих острых моментов нынешней политической обстановки. В частности он сделал заявление, которое может относиться ко многим отечественным звездам, уехавшим из РФ и не принимающим новые политические реалии нашей страны.

«Если кто-то отступился от Родины, пусть с этим живут, главное, что люди дали им моральную оценку», — цитирует президента ТАСС.

Также Путин отметил, что Россия не будет сводить счеты с теми, кто «сделал шаг в сторону и отступился от Родины».

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