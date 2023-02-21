Как Ольга Орлова чудом сбросила 10 кг через две недели после родов

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова стала мамой во второй раз две недели назад. За это время артистке удалось быстро привести себя в форму, сбросив резко 10 килограммов.

«Я ограничила количество еды. Ем все, но понемногу. Не ем на ночь. Спорт мне пока нельзя. До салонов не дошла. Наверное, начну что-то из обертываний в домашних условиях. Но это не точно», — заявила она в соцсетях.

У Орловой, напомним, было кесарево сечение. Девочка родилась здоровой. Сейчас ведущая восстанавливается после операции. Скоро она планирует вернуться на работу.

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