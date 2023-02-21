Что на самом деле происходит с Романом Костомаровым: последние новости

Известный российский фигурист Роман Костомаров уже полтора месяца борется за свою жизнь в одной из московских больниц. Спортсмен попал в клинику с пневмонией, но у него тут же начался развиваться сепсис.

Из-за агрессивной гангрены Костомарову ампутировали стопы, затем пальцы на руках. Теперь у него случился инсульт и синдром внутрисосудистого свертывания крови…

«Я не знаю, как лечили Романа Костомарова... ДВС-синдром можно лечить переливанием плазмы и применением антикоагулянтов. Остается только надеяться, что организм фигуриста справится с новым испытанием», — заявил «КП Спорт» доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев.

Сейчас Костомаров находится в критическом состоянии. Держись, спортсмен! Мы очень за тебя переживаем!

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