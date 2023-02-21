Симоньян сделала новое заявление про Галкина*

Известная российская журналистка Маргарита Симоньян заявила, что признанный в России иноагентом Максим Галкин* уже давно нелестно отзывался о ней и ее семье. Еще до сложных мировых событий.

«Галкин, если вы посмотрите, оскорблял мою семью много раз. Он публично заявлял на своих концертах про Тиграна. Тигран был знаком с ними, я не была знакома. Он безумно переживал по этому поводу», — заявила она в шоу «Эмпатия Манучи» на YouTube.

Симоньян напомнила, что юморист хоть и в шуточной форме, но агрессивно высказывается в адрес своих соотечественников. И народ вряд ли ему это простит.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.