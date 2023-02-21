«Попа торчит»: Белла Торн отказалась подписывать для фанатов свои старые откровенные фото

На недавнем кинофестивале «Сандэнс» с 25-летней актрисой Беллой Торн произошел неприятный инцидент. Она отказалась дать автограф одному из фанатов, который хотел, чтобы звезда расписалась для него на собственной фотографии. А все потому, что поклонник подсунул артистке откровенный снимок из сундука.

Белла сразу заподозрила, что данный автограф затем будет выставлен на продажу, и посчитала это крайне неуместным.

«Обычно я их (таких псевдофанатов. — Прим. авт.) не отчитываю, но в этот раз они меня обидели, — цитирует актрису издание The Hollywood Reporter. — Этот парень подсунул мне мою фотографию с обложки журнала GQ. Это суперсексуально, моя попа торчит, я в нижнем белье, еще и топлесс».

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