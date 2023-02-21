«Не должна вписываться ни в какие шаблоны»: эксперт по языку тела дала оценку Уильяму и Кейт на BAFTA-2023

Появление принца Уильяма и Кейт Миддлтон на кинопремии BAFTA-2023 в стиле голливудской пары вызвало много шума в прессе. Одно из британских изданий даже заказало эксперту по языку тела разобрать поход супругов по красной ковровой дорожке. И больше всего внимания привлек момент, когда Кейт игриво хлопнула мужа по попе, привлекая его внимание.

«Кейт и Уильям действительно выглядят гораздо менее подавленными в своих отношения, теперь они поднялись в королевской иерархии, — говорит эксперт Джуди Джеймс в материале The Sun. — Они использовали больше зрительного контакта, чем обычно, их ритуалы прикосновений усилились, чтобы создать впечатление флирта».

По словам специалиста по языку тела, поведение знаменитой пары свидетельствовало о том, что они полностью расслаблены и не скрывают волнение от своего гламурного выхода на красную ковровую дорожку. Также это своеобразный ответ принцу Гарри, который сетовал, что жены членов королевской семьи обязаны «вписываться в шаблон».

«Похоже, Кейт показывает, что не должна вписываться ни в какие шаблоны, с ее гламуром в голливудском стиле и очень дерзким жестом по отношению к мужу», — комментирует Джеймс. «Легкий шлепок Кейт по попе выглядел отчасти сексуальным, отчасти игривым выговором за то, что он (Уильям. — Прим. авт.) пропустил ее невербальный сигнал».

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