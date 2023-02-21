«Не должна вписываться ни в какие шаблоны»: эксперт по языку тела дала оценку Уильяму и Кейт на BAFTA-2023

Появление принца Уильяма и Кейт Миддлтон на кинопремии BAFTA-2023 в стиле голливудской пары вызвало много шума в прессе. Одно из британских изданий даже заказало эксперту по языку тела разобрать поход супругов по красной ковровой дорожке. И больше всего внимания привлек момент, когда Кейт игриво хлопнула мужа по попе, привлекая его внимание.
«Кейт и Уильям действительно выглядят гораздо менее подавленными в своих отношения, теперь они поднялись в королевской иерархии, — говорит эксперт Джуди Джеймс в материале The Sun. — Они использовали больше зрительного контакта, чем обычно, их ритуалы прикосновений усилились, чтобы создать впечатление флирта».
По словам специалиста по языку тела, поведение знаменитой пары свидетельствовало о том, что они полностью расслаблены и не скрывают волнение от своего гламурного выхода на красную ковровую дорожку. Также это своеобразный ответ принцу Гарри, который сетовал, что жены членов королевской семьи обязаны «вписываться в шаблон».
«Похоже, Кейт показывает, что не должна вписываться ни в какие шаблоны, с ее гламуром в голливудском стиле и очень дерзким жестом по отношению к мужу», — комментирует Джеймс.
«Легкий шлепок Кейт по попе выглядел отчасти сексуальным, отчасти игривым выговором за то, что он (Уильям. — Прим. авт.) пропустил ее невербальный сигнал».
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Джуди также отметила подчеркнуто «зубастую» улыбку принца, которую она назвала свидетельством того, насколько он счастлив «быть на этой престижной версии свидания со своей красивой женой».
«Уильям демонстрирует поднятый вверх большой палец — классический мужской сигнал языка тела, предполагающий сильное удовольствие», — говорит эксперт о принце Уэльском.
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