«Это не Versace, я сделала это сама»: Бритни Спирс от скуки занялась дизайном платьев

Многогранная Бритни Спирс оказалась еще и дизайнером одежды. На минувших выходных она отправилась в ресторан с молодым мужем, а перед этим выложила в социальную сеть видео, на котором под песню Джастина Бибера выбирает себе образ на вечер.
Первый наряд состоял из двух частей: черных юбки с высоким разрезом и укороченного топа. Эта комбинация полностью обнажила живот Бритни, и откровенно не понравилась ее супругу. Поэтому Спирс надела мини-платье телесного цвета, украшенное спереди драгоценными камнями. Какого бренда? Хендмейд.
«Я сшила платье с бриллиантами и еще два прошлой ночью, — написала певица под роликом. — 170 баксов на переднюю сверкающую панель я где-то нашла, а потом добавила подкладку… Ладно, это не Versace, но я сделала это сама».
«Я также добавила дизайн внизу из более крупных камней, я собрала их вместе, а затем женщина помогла мне это сшить».
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Спирс отметила, что занялась разработкой платьев от скуки и нашла этот процесс очень крутым. Правда, на свидание Бритни все же надела не бриллиантовый наряд, а пестрый розовый топ.