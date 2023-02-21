«Это не Versace, я сделала это сама»: Бритни Спирс от скуки занялась дизайном платьев

Многогранная Бритни Спирс оказалась еще и дизайнером одежды. На минувших выходных она отправилась в ресторан с молодым мужем, а перед этим выложила в социальную сеть видео, на котором под песню Джастина Бибера выбирает себе образ на вечер.

Первый наряд состоял из двух частей: черных юбки с высоким разрезом и укороченного топа. Эта комбинация полностью обнажила живот Бритни, и откровенно не понравилась ее супругу. Поэтому Спирс надела мини-платье телесного цвета, украшенное спереди драгоценными камнями. Какого бренда? Хендмейд.