Илана из «Уральских пельменей» оголила декольте с ниточками: искусила Андрея Рожкова прямо на сцене

Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева часто публикует в своем микроблоге видео со съемок программ. На этот раз она показала отрывок сцены с Андреем Рожковым. Судя по всему, Илана примерила образ эскортницы или роковой обольстительницы, к которой заглянул на огонек герой.

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Потому что при виде Иланы коллег засмущался настолько, что не мог поднять на нее взгляд. Еще бы, ведь красотка выставила все свои прелести фигуры напоказ: платье на ниточках в зоне декольте, мини-длина, чулки, а с плеч ниспадает шелковый халатик. Макияж и прическа поддержали цельность образа, и получилось довольно горячо.