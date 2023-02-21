Новости шоу-бизнеса: Костомаров перенес инсульт, Ургант намекнул на возвращение в эфир, Андреасян впервые стал отцом

У Костомарова случился инсульт

46-летний фигурист Роман Костомаров полтора месяца находится в больнице. Спортсмен перенес ампутацию стоп из-за некроза. Теперь на фоне сепсиса и общей интоксикации, как пишут СМИ, у него развился отек мозга. Вечером 20 февраля стало известно, что он пережил инсульт.

Ургант намекнул на возвращение в эфир

Иван Ургант спустя почти год отсутствия на Первом канале заинтриговал сообщением, что вся его команда в сборе. Значит ли это, что он возвращается с «Вечерним Ургантом» в эфир, покажет время. По крайней мере, подписчики восприняли его обращение как намек.

Бородина пожаловалась на бывшего мужа

Ксения Бородина пожаловалась на бывшего мужа Курбана Омарова. Оказалось, что он не виделся с их общей дочкой Теоной несколько месяцев. У мужчины новые отношения, он много путешествует, и ему, судя по всему, не до дочери.

Андреасян стал отцом

У режиссера Сарика Андреасяна пополнение в семье. Жена Лиза Моряк подарила ему первенца. У пары — дочка.