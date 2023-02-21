Волочкова нарядилась в платье Барби: произошла потеря в декольте, размер же кукольный

Анастасия Волочкова, покинув стены Большого театра, не оставила сцену. Она по-прежнему выступает с балетными номерами, основала свое шоу «Балерина в Зазеркалье цирка». А к нынешней весне привнесла в свое творчество новизны. Она начала выступать в образе куклы.

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Вместе с самоназванной русской Барби Татьяной Тузовой Волочкова начали работать над совместными номерами, записали песню, много репетируют. Причем, из образов выходить они не собираются даже дома. Например, нарядившаяся в кукольное платье балерина посетила уборную у подруги и показала, как это было.

Зрители оценили обстановку в «кукольном туалете». Волочкова позировала в ярко-розовом платье, и подписчики заметили, что оно ей явно малое: кукольный размер не вместил пышный бюст балерины, и все буквально наружу.