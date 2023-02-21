«Обнажить свои чувства»: Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в откровенном шоу

После неожиданного ухода в сентябре прошлого года Екатерины Варнавы из шоу «Абсолютно нага» в роль эпатажной дивы вживается артистка Агата Муцениеце.
Муцениеце держала участие в новом проекте в тайне. Однако теперь информация о предстоящем кабаре-шоу появилась на официальном сайте театра Сrave.
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«Посредством юмора, фантастического сюжета и фееричных образов режиссер постановки рассуждает о вопросах неравенства, сексуальности и роли женщин в современном обществе. Главная героиня в лице Агаты Муцениеце приоткроет завесу тайны и покажет вам мир, где женщины готовы обнажить свои чувства и стать абсолютно откровенными», — сообщается на сайте театра Crave.
Напомним, ранее другая артистка Анна Седокова рассказала об отношении к ней бывших коллег из группы «ВИА Гры».