«Обнажить свои чувства»: Агата Муцениеце заменит Екатерину Варнаву в откровенном шоу

После неожиданного ухода в сентябре прошлого года Екатерины Варнавы из шоу «Абсолютно нага» в роль эпатажной дивы вживается артистка Агата Муцениеце.

Муцениеце держала участие в новом проекте в тайне. Однако теперь информация о предстоящем кабаре-шоу появилась на официальном сайте театра Сrave.

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