СМИ: у Романа Костомарова начался менингит

46-летний фигурист Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь. Угодив в больницу в январе с воспалением легких, спортсмен столкнулся с множеством страшных последствий: сепсис, гангрена, ампутация конечностей. Дышать сам до сих пор Роман не может, он на ИВЛ.

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Накануне СМИ сообщили, что фигурист перенес инсульт. А из-за сепсиса у него развился вторичный менингит, пишет сайт телеканала НТВ.

Состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое. Врачи боятся давать какие-либо прогнозы.