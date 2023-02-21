«Рома, молюсь за тебя»: Навка обратилась к перенесшему инсульт Костомарову

Состояние 46-летнего олимпийского чемпиона Романа Костомарова накануне ухудшилось. У него случился инсульт. Страшная новость потрясла родных, друзей и поклонников фигуриста. К своему экс-партнеру обратилась Татьяна Навка, которая в эти дни вспоминает, как они с Костомаровым 17 лет назад триумфально выиграли Олимпиаду в Турине.

«Рома, молюсь за тебя и верю, что все неравнодушные люди тоже», - написала фигуристка Костомарову.

К мольбам Навки подключились ее подписчики. Люди пожелали Роману справиться со всеми испытаниями, выпавшими на его долю, и выйти победителем в этом бою за жизнь.

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