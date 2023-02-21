Объявивший о разводе с Ольгой Рапунцель муж пожаловался: «Три вещи разрушают любовь»

Звезды «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко объявили о разводе. Пара отрицает, что это хайп или обман подписчиков. И если Ольга ушла в себя и не выходит в Сеть с того момента, как заявление подано, то Дмитрий на связи с поклонниками.

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Накануне Дмитренко прервал молчание об отношениях между людьми и затронул вопрос гибели чувств в паре. Он пожаловался, что три вещи разрушают любовь.

«Три вещи разрушают любовь: недосказанность, л﻿ожь, недостаток внимания», - сообщил блогер.

Судя по всему, по этому поводу Дмитренко и подал на развод. Поскольку инициатива исходила, по мнению наблюдающей публики, от него: нанял адвокатов, отвез заявление в суд. Сама Рапунцель обещает, что поклонники скоро все узнают.