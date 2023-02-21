«Никто не писал и не звонил»: Анна Седокова рассказала об отношении к ней бывших коллег из «ВИА Гры»

Исполнительница Анна Седокова призналась, что у нее были тесные отношениях с экс-исполнительницами «ВИА Гры». Однако после ухода знаменитости из группы все поменялось.
Седокова поделилась воспоминаниями об экс-подругах и коллегах.
«Я ушла из группы, и больше мне никто не писал и не звонил. Как-будто меня не существовало никогда. Мы потом встретились на съемках шоу «Хочу к Меладзе». Не скажу, что там мы общались», – отметила Седокова.
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Седокова добавила, что ее бывшие коллеги по группе были для нее настоящими сестрами и друзьями. Коллектив стал для певицы второй семьей.
«Таня была свидетельницей на моей первой свадьбе. Друзей и подруг у меня не стало, поэтому я попросила Таню. А она меня поддержала. Но потом мы потерялись», – призналась Седокова в беседе с ria.ru.