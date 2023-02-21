Рудова выставила напоказ свое интимное место: расстегнула пуговки, и родинка виднеется

Звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» Наталья Рудова тщательно следит за своей фигурой и поддерживает себя в форме даже когда это бывает сложно. Сейчас у нее активная подготовка в лету, и актриса регулярно в соцсетях демонстрирует результаты.

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На опубликованном фото Рудова показала, как выглядела месяц назад. Она отдыхала в Дубае, поэтому ее гардероб состоял из легких платьев и шортиков. Кокетливо расстегнув пуговки в декольте, красотка Наталья явила миру пышные прелести с родинкой в интимной «ложбинке». Поклонники пришли в восторг от увиденного и усыпали Рудову комплиментами.