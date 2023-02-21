Синяки под глазами: Кристина Асмус показала, какой вернулась после отдыха в Египте

Кристина Асмус

Кристина Асмус. Фото: соцсети 

Актриса продемонстрировала свой внешний вид без фотошопа на личной странице в социальной сети.

Исполнительница главной роли в фильме «Текст» Кристина Асмус призналась, что после перелетов находится не в самой лучшей форме.

Кристина не любит летать, но при этом обожает поезда. Внешний вид актрисы после последних перелетов подтвердил слова Асмус о ее «непереносимости» самолетов.

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Кристина не стала скрывать синяки под глазами. Несмотря на отдых в Египте, Асмус вернулась уставшей домой.

«Семь самолетов за семь дней. Для меня это абсолютный рекорд. Мне очень дискомфортно летать, зато поезда я обожаю. Готова даже по двое-трое суток ездить», – призналась Асмус в своем микроблоге.

Кристина Асмус в самолете. Фото: соцсети 

Напомним, ранее свидание Кристины Асмус под фонарем высмеяла Лена Миро.

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