«Без комментариев»: Ольга Бузова ужаснула своим видом поклонников, раздвинув ноги на камеру

Ольга Бузова уже давно работает на телевидении. Она продолжает вести передачи. Недавно блондинка отметила 37-летие. Она по-прежнему мечтает о семье и детях. Но пока большую часть времени артистка посвящает съемкам. В феврале она снова оказалась в Африке, где то и дело красуется в ярких нарядах.
На этот раз Бузова поразила поклонников. Она ужаснула их своим видом. Телеведущая села на стул в коротких шортах и кроп-топе, который едва прикрыл ее грудь. Она расставила свои ноги, не скрыв пополневшие бедра. Ее волосы были взлохмачены, а на лице множество темных пятен.
«Футболка на плечах, чтобы волосы не прилипали к телу, топик завязан неправильно, чтобы дышало тело. Тут без комментариев. Визажист перегрелась немножко. Парикмахер чуть-чуть тоже. Ну а главное, что я себя ощущаю офигенно! Красота в глазах смотрящего», – заявил звезда.
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Поклонники были в ужасе. Многие отметили, что Ольга не только выглядела странно, но и вела себя подозрительно. «Что-то она навеселе», «Ну тут прям перебор», «Может упала в канаву и теперь оправдывается?», «Лицо прям на обложку глянца! Просто шик», «Зачем ноги раздвинула? Так некрасиво», — стали писать в Сети.