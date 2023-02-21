«Без комментариев»: Ольга Бузова ужаснула своим видом поклонников, раздвинув ноги на камеру

На этот раз Бузова поразила поклонников. Она ужаснула их своим видом. Телеведущая села на стул в коротких шортах и кроп-топе, который едва прикрыл ее грудь. Она расставила свои ноги, не скрыв пополневшие бедра. Ее волосы были взлохмачены, а на лице множество темных пятен.

«Футболка на плечах, чтобы волосы не прилипали к телу, топик завязан неправильно, чтобы дышало тело. Тут без комментариев. Визажист перегрелась немножко. Парикмахер чуть-чуть тоже. Ну а главное, что я себя ощущаю офигенно! Красота в глазах смотрящего», – заявил звезда.

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