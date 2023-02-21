Просто копия дедушки: Иосиф Пригожин запечатлелся со своим подросшим внуком

На этот раз Пригожин повидался с внуком. Он поделился снимком, который был сделан в ресторане. В кадре Малыш предстал в джемпере и джинсах. Он сидела на руках у своего дедушки. Продюсер выглядел счастливым. Он не так часто видится с крохой Даниэлем, которому нет и года.

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«Растет внучок», – написал муж Валерии.

Поклонники поразились тому, как ребенок похож на дедушку. «Пусть будет счастливым бесконечно и радует родителей», «Похожи. Здоровья малышу», «Копия дедушки, очень похожи», «Очень похож на деда, кровь не вода!» — прокомментировали пост подписчики.