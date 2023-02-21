Просто копия дедушки: Иосиф Пригожин запечатлелся со своим подросшим внуком

Иосиф Пригожин уже давно стал частью шоу-бизнеса. Он является продюсером и мужем Валерии. Примечательно, что супруги вместе уже почти 20 лет. Каждый из них принимает как родных детей своей второй половинки от прошлых отношений. У певицы растет внука Селин. А вот у Пригожина в этом году появился внук Даниэль.
На этот раз Пригожин повидался с внуком. Он поделился снимком, который был сделан в ресторане. В кадре Малыш предстал в джемпере и джинсах. Он сидела на руках у своего дедушки. Продюсер выглядел счастливым. Он не так часто видится с крохой Даниэлем, которому нет и года.
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«Растет внучок», – написал муж Валерии.
Поклонники поразились тому, как ребенок похож на дедушку. «Пусть будет счастливым бесконечно и радует родителей», «Похожи. Здоровья малышу», «Копия дедушки, очень похожи», «Очень похож на деда, кровь не вода!» — прокомментировали пост подписчики.
Иосиф Пригожин с внуком. Фото: соцсети звезды