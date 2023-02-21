«Ангельски прекрасна»: невестка Орбакайте в топике и юбке «русалочки» поразила точеной фигурой

Теперь супруги проводят время в Лос-Анджелесе. Там Никита занялся съемками клипов для артистов. А вот его жена устраивает шопинг, веселится с подругами. Она зачастую хвастается соблазнительными нарядами. На этот раз Алена предстала в модном кроп-топе и силуэтной юбке «русалочки». Она оголила рельефный пресс и изящные изгибы фигуры.

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