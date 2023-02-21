«Ангельски прекрасна»: невестка Орбакайте в топике и юбке «русалочки» поразила точеной фигурой

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она счастлива в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Пара еще в прошлом году жила в Москве в квартире, которую паре на свадьбу подарила Алла Пугачева. Однако потом молодой артист уехал за границу. Вслед за ним покинула Россию и его возлюбленная.
Теперь супруги проводят время в Лос-Анджелесе. Там Никита занялся съемками клипов для артистов. А вот его жена устраивает шопинг, веселится с подругами. Она зачастую хвастается соблазнительными нарядами. На этот раз Алена предстала в модном кроп-топе и силуэтной юбке «русалочки». Она оголила рельефный пресс и изящные изгибы фигуры.
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Поклонники осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что Алена обладает идеальной фигурой. «Какая же вы красотка», «Фигура бесподобная», «Блондинка на миллион», «Ангельски прекрасна», «Ну прям нет изъянов», «Никите так повезло», «Вау, какой образ», — стали писать подписчики.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды