«Ноги подкосились»: Татьяна Тарасова сильно переживает за Романа Костомарова, пережившего инсульт

Член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова заявила, что едва не потеряла сознание после свежих новостей о состоянии фигуриста Романа Костомарова.

Напомним, Роман Костомаров пережил инсульт. Об этом стало известно вечером 20 февраля.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала известие о поражении мозга Романа Костомарова.