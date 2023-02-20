«Ноги подкосились»: Татьяна Тарасова сильно переживает за Романа Костомарова, пережившего инсульт

Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Global Look Press 

Почти полтора месяца врачи пытаются сохранить жизнь фигуристу.

Член жюри шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова заявила, что едва не потеряла сознание после свежих новостей о состоянии фигуриста Романа Костомарова.

Напомним, Роман Костомаров пережил инсульт. Об этом стало известно вечером 20 февраля.

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала известие о поражении мозга Романа Костомарова.

«Я не знаю, честно. У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То, что пишут, то и знаю», – призналась Тарасова в беседе с life.ru.

Ранее стало известно, что врачи диагностировали риск развития отека мозга у Костомарова. 

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