Нюша в прозрачном платье руками схватилась на грудь: предстала на улице без нижнего белья (фото)

На этот раз Нюша решила провести время на побережье. Она устроила соблазнительную фотосессию. Певица облачилась в прозрачное платье. Она руками прикрыла свою грудь. При этом артистка не скрыла выпирающий живот и округлые бедра. Звезда заинтриговала поклонников.

«Любовь и благодарность», – написала она.

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