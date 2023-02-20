Нюша в прозрачном платье руками схватилась на грудь: предстала на улице без нижнего белья (фото)

Нюша уже давно строит карьеру. Она является одной из самых известных певиц в стране. Певица успевает записывать новые песни и растить двоих детей. Она давно переехала в Дубай, где круглый год ходит в летних нарядах. Поклонники заметили, что после измены мужа Игоря Сивова артистка стала чаще оголяться на камеру.
На этот раз Нюша решила провести время на побережье. Она устроила соблазнительную фотосессию. Певица облачилась в прозрачное платье. Она руками прикрыла свою грудь. При этом артистка не скрыла выпирающий живот и округлые бедра. Звезда заинтриговала поклонников.
«Любовь и благодарность», – написала она.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были восхищены тем, как выглядит Нюша. Однако некоторые посчитали, что она снова беременна. «У тебя живот круглый 3 будет», «Какая вы сдобная», «Ну тут хороша», «Это получилось очень красиво», «Без белья, тогда уже все показывай», «Снова фигура как на ладони», «Ну трусики хоть надела?» — стали писать в Сети.