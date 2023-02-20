На лице пятна, шорты расстегнуты: Ольгу Бузову засняли в полуголом виде посреди саванны

Ольга Бузова уже давно стала популярной персоной. Она продолжает вести передачи и шоу. Недавно артистка уехала на месяц в Африку. С собой она взяла множество нарядов и купальников. Телеведущая то и дело демонстрирует свои пополневшие формы. Она признавалась, что активно пытается вернуться в форму.
Примечательно, что Бузова делится лишь редкими кадрами, сделанными перед съемками. Она то плескается в водопаде, то красуется на фоне заката в мини-платье. На этот раз телеведущую подловили в саванне. На случайном кадре она предстала в топике и расстегнутых джинсовых шортах. Звезда оголила выпирающий животик. Она также блеснула грудью.
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Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
«Иногда лучшие кадры, когда тебя замученную просто остановили после долгого рабочего дня. Фото с одного дубля», – написала звезда.
Поклонники подвергли критике ее наряд. Многие не поверили, что фото случайное. «А вы с расстегнутыми штанами всегда с работы уходите», «Да, именно так вы и ходите», «А что за пятна на лице? Лоб измазала или обгорела?», Живот втянула, но он не втянулся«, «Словно из шахты», — стали писать подписчики.