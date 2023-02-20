На лице пятна, шорты расстегнуты: Ольгу Бузову засняли в полуголом виде посреди саванны

Примечательно, что Бузова делится лишь редкими кадрами, сделанными перед съемками. Она то плескается в водопаде, то красуется на фоне заката в мини-платье. На этот раз телеведущую подловили в саванне. На случайном кадре она предстала в топике и расстегнутых джинсовых шортах. Звезда оголила выпирающий животик. Она также блеснула грудью.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».