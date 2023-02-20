Уже три года: Данила Козловский поделился редкими фото с дочкой, которая растет в США

А потом Козловский улетел в США. Там растет его дочка Ода, которую родила Ольга Зуева. Напомним, что они прожили вместе около 6 лет. 20 февраля актер поделился новыми фото с наследницей. Он отметил ее день рождения. На кадрах малышка гуляет с отцом. Она любит носить яркие наряды и юбки из органзы.

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