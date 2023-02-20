Уже три года: Данила Козловский поделился редкими фото с дочкой, которая растет в США

Данила Козловский уже давно строит карьеру в кино. Он снялся в десятках кинокартин. А вот личную жизнь актер скрывает. Он редко рассказывает о том, что происходит у него жизни. Но недавно артист вышел в свет с Оксаной Акиньшиной. Однако он запрещал их фотографировать. Но об их романе в светском обществе говорят уже давно.
А потом Козловский улетел в США. Там растет его дочка Ода, которую родила Ольга Зуева. Напомним, что они прожили вместе около 6 лет. 20 февраля актер поделился новыми фото с наследницей. Он отметил ее день рождения. На кадрах малышка гуляет с отцом. Она любит носить яркие наряды и юбки из органзы.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ода Козловская. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились снимками. Многие поразились, что девочке уже три года. «Папина бусинка», «Поздравляю малышку и родителей!», «Она такая милая!», «Какая чудная взрослая принцесса! Самый нежный возраст», «Чудесная маленькая! Пусть растет в здравии и любви», — стали писать пользователи Сети.
Ода Козловская. Фото: соцсети звезды