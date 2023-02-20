«А лифчики перестали производить?»: Бузова засветила свои напряженные «вишенки» под платьем, сразив мужчин

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Армия ее поклонников только растет. В свои 37 лет она не перестает работать над собой. В последнее время многие отмечают, что ее фигура стала роскошнее. Звезда уезала в Африку, где щеголяет в откровенных нарядах.
На этот раз Ольга предстала в трикотажном платье с разрезом. Она отправилась в саванну. Ей сделали прическу с мелкими кудряшками и яркий макияж. Она не скрыла свою напряженную грудь под тканью. Артистка снова отказалась от лифчика, продемонстрировав всем свои прелести.
«Мне так идет Африка. Это моя любовь навсегда», – заявила звезда.
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Поклонники были поражены. Многие подвергли ее критике за откровенный лук. «А лифчики перестали производить?», «Почему она всегда открывает рот», «Можно и без платья», «Очень жаль, что нет своего образа и индивидуальности, пародия на Джоли, но конечно и в подметки не годится», «Тебе подошел бы обычный лифчик», — стали писать подписчики.