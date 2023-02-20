«А лифчики перестали производить?»: Бузова засветила свои напряженные «вишенки» под платьем, сразив мужчин

На этот раз Ольга предстала в трикотажном платье с разрезом. Она отправилась в саванну. Ей сделали прическу с мелкими кудряшками и яркий макияж. Она не скрыла свою напряженную грудь под тканью. Артистка снова отказалась от лифчика, продемонстрировав всем свои прелести.

«Мне так идет Африка. Это моя любовь навсегда», – заявила звезда.

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