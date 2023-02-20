Мама с камерой вызвала истерику: Нюша засняла, как подросший сын отмахивается от нее и хмурит брови

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица показала, как Саффрон проявляет свой характер.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она зачастую демонстрирует кадры из своей жизни. Певица стала реже выступать после второй беременности. Теперь звезда растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она старается вернуться в форму. Артистка то и дело носит женственные наряды. Уже почти год она живет в Дубае. 

Примечательно, что Нюша в свободное время зачастую снимает детей на камеру. На этот раз она подловила своего сына, который решил закатить истерику. Мальчик сидел в специальном стульчике со столиком. Он стал отмахиваться от мамы, хмурить бровки и бормотать слова. Саффрон словно был против камеру. 

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«Когда точно знаешь чего хочешь, а не вот это вот все», — заявила звезда.

Поклонники были удивлены. Многие считали, что у Нюши спокойные дети. Другие отметили, что мальчик сильно похож на отца. «Он прям мини-босс», «Какой пацан, копия папы», «Ну что вы его расстраиваете? Камеру ему не показывайте», «Может, кроха хочет кушать», «Такие щеки», — стали писать пользователи Сети.

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