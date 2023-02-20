Мама с камерой вызвала истерику: Нюша засняла, как подросший сын отмахивается от нее и хмурит брови

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она зачастую демонстрирует кадры из своей жизни. Певица стала реже выступать после второй беременности. Теперь звезда растит дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. Она старается вернуться в форму. Артистка то и дело носит женственные наряды. Уже почти год она живет в Дубае.
Примечательно, что Нюша в свободное время зачастую снимает детей на камеру. На этот раз она подловила своего сына, который решил закатить истерику. Мальчик сидел в специальном стульчике со столиком. Он стал отмахиваться от мамы, хмурить бровки и бормотать слова. Саффрон словно был против камеру.
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«Когда точно знаешь чего хочешь, а не вот это вот все», — заявила звезда.
Поклонники были удивлены. Многие считали, что у Нюши спокойные дети. Другие отметили, что мальчик сильно похож на отца. «Он прям мини-босс», «Какой пацан, копия папы», «Ну что вы его расстраиваете? Камеру ему не показывайте», «Может, кроха хочет кушать», «Такие щеки», — стали писать пользователи Сети.