Мама с камерой вызвала истерику: Нюша засняла, как подросший сын отмахивается от нее и хмурит брови

Примечательно, что Нюша в свободное время зачастую снимает детей на камеру. На этот раз она подловила своего сына, который решил закатить истерику. Мальчик сидел в специальном стульчике со столиком. Он стал отмахиваться от мамы, хмурить бровки и бормотать слова. Саффрон словно был против камеру.

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