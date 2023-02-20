«Вся команда в сборе!»: Иван Ургант заинтриговал фанатов фотографией из редакции «Вечернего Урганта»

Однако 20 февраля Ургант заинтриговал фанатов. Он выложил фото, на котором предстал в офисе. При этом телеведущий был с бейджиком шоу на шее.

«Люблю, когда вся команда в сборе!» — написал он.

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Сразу на пост отреагировала его коллега Алла Михеева. «Портрет на заднем фоне я вам привезла из Парижа, где снимала острый репортаж. Надо пересмотреть», — заявила она. Поклонники выразили надежду, что возобновились съемки. «Возрождение легенды», «Радость», «Я не верю глазам!», «Ждем», — стали писать подписчики.