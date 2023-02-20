«Вся команда в сборе!»: Иван Ургант заинтриговал фанатов фотографией из редакции «Вечернего Урганта»

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Global Look Press

Телеведущий не спрятал бейджик шоу, который красовался на его шее.

Иван Ургант уже много лет работает на телевидении. Особенно популярным стало его шоу «Вечерний Ургант». Примечательно, что в прошлом году проект перестал выходить в эфир. Многие поклонники были обеспокоены тем, что телеведущий пропал из поля зрения. Сам он лишь иногда делился домашними кадрами. 

Однако 20 февраля Ургант заинтриговал фанатов. Он выложил фото, на котором предстал в офисе. При этом телеведущий был с бейджиком шоу на шее. 

«Люблю, когда вся команда в сборе!» — написал он. 

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Сразу на пост отреагировала его коллега Алла Михеева. «Портрет на заднем фоне я вам привезла из Парижа, где снимала острый репортаж. Надо пересмотреть», — заявила она. Поклонники выразили надежду, что возобновились съемки. «Возрождение легенды», «Радость», «Я не верю глазам!», «Ждем», — стали писать подписчики.

 

Иван Ургант. Фото: соцсети звезды

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