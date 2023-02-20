«Мой розовый бриллиант»: Ольга Орлова нарядила кроху-дочку в пинетки и шапочку-колпак

На этот раз ей стали писать, что Орлова не только сама не рожала девочку, но и показала ребенка, которому несколько дней от роду. Однако телеведущая с улыбкой читает такие комментарии. Она наслаждается материнством и не перестает хвастаться домашними кадрами. Собаки стали няньками для малышки.

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А теперь Ольга запечатлелась с наследницей на руках. Она нарядила ее бодик, пинетки и розовую шапочку-колпак.