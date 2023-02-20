«Мой розовый бриллиант»: Ольга Орлова нарядила кроху-дочку в пинетки и шапочку-колпак

Ольга Орлова уже давно строит карьеру. Она успела стать певицей, а также телеведущей. За последние несколько лет ее жизнь изменилась. Блондинка не только вышла замуж за бизнесмена, но и снова стала мамой. Она родила долгожданную дочку, которую назвала Анной. Звезда столкнулась с хейтом, так как ее обвинили во лжи.
На этот раз ей стали писать, что Орлова не только сама не рожала девочку, но и показала ребенка, которому несколько дней от роду. Однако телеведущая с улыбкой читает такие комментарии. Она наслаждается материнством и не перестает хвастаться домашними кадрами. Собаки стали няньками для малышки.
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А теперь Ольга запечатлелась с наследницей на руках. Она нарядила ее бодик, пинетки и розовую шапочку-колпак.
Ольга Орлова с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Мой розовый бриллиант», – написала звезда.
Поклонники восхитились нежным кадром. «Ну что за чудесные девочки», «Ну что за сладость! Анечке повезло, в ее предназначении умение чувствовать маму на расстоянии», «Сколько счастья в этом фото, потискать так хочется Анечку», «Такие милашки», «Она словно кукла», — стали писать в Сети.