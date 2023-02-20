Каролина Севастьянова обнажила рельефный пресс: идеальные впадинки соблазнительно уходят вниз

Каролина Севастьянова много лет является медийной персоной. В прошлом году спортсменка приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она не потеряла сноровку и дразнила публику не только растяжкой, но и своей фигурой.
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в свои 27 лет не перестает держать себя в форме.
Недавно Каролина рассталась с бойфрендом. Теперь она все чаще путешествует и хвастается женственными нарядами. На этот раз гимнастка восхитила поклонников. Она облачилась в джоггеры и укороченный джемпер. Спортсменка оголила свой рельефный пресс. Севастьянова сразила поклонников.
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Многие стали писать ей комплименты.
«До чего крутая», «Ох, словно с обложки журнала», «Тут все идеально», «Выглядит круто», «Животик вызывает зависть», «Это просто бесподобная фигурка», — стали писать подписчики.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды