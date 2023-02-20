Каролина Севастьянова обнажила рельефный пресс: идеальные впадинки соблазнительно уходят вниз

Каролина Севастьянова много лет является медийной персоной. В прошлом году спортсменка приняла участие в шоу «Звезды в Африке». Она не потеряла сноровку и дразнила публику не только растяжкой, но и своей фигурой.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в свои 27 лет не перестает держать себя в форме.