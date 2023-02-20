Цымбалюк-Романовская после брака с Джигарханяном нашла себе молодого мужчину

Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла свой главный секрет — оказывается бывшая жена ныне покойного Армена Джигарханяна встретила молодого человека, с которым готова построить серьезные отношения. И судя по словам пианистки, ее возлюбленный сравнительно молод. Возрастные браки Цымбалюк-Романовскую после истории с Арменом Борисовичем больше не интересуют.

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