Цымбалюк-Романовская после брака с Джигарханяном нашла себе молодого мужчину

Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла свой главный секрет — оказывается бывшая жена ныне покойного Армена Джигарханяна встретила молодого человека, с которым готова построить серьезные отношения. И судя по словам пианистки, ее возлюбленный сравнительно молод. Возрастные браки Цымбалюк-Романовскую после истории с Арменом Борисовичем больше не интересуют.
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«Да, встречаюсь с человеком… Я не хочу пока замуж. Я была замужем, и мне кажется достаточно. Хочу сама управлять своей жизнью. И ни от кого не зависеть. Конечно, я планирую стать матерью и иметь семью. Хочется нормальных, искренних отношений. В любом случае дело не в возрасте, а в отношениях. Если они устраивают — значит, хорошо», — приводит kp.ru слова Виталины Цымбалюк-Романовской.