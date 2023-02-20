«Как любой ребенок, она скучает»: Бородина призналась, что Омаров не видел дочку несколько месяцев

Ксения Бородина давно строит карьеру на телевидении. Она продолжает вести «Дом-2». Ксения два года назад пережила развод с Курбаном Омаровым. Она продолжает умалчивать причину размолвки, но не раз намекала, что переживала измены. Звезда растит дочку Теону, а также старшую наследницу Марусю от первого брака.
На этот раз Бородина пообщалась с поклонниками. Она призналась, что Курбан не стремится общаться с наследницей.
«Как любой ребенок, она скучает. Хочет наверное, но я спрашиваю лишь про звонки, звонят ли ей или нет. И говорю, что сильно любят. Видела она последний раз в декабре», — пояснила звезда.
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Также Ксения пояснила, почему так часто ездит в отпуск без детей. Она отметила, что часто устраивает им поездки на море, но каждый родитель еще должен уделять время себе.
«Я считаю, что мои дети не обделены отдыхом. Плюс, это нормально отдыхать без детей. Иначе дети вырастут, а вы не поймете с кем остались наедине. Себя надо любить», — заявила телеведущая.
Ксения Бородина с дочками. Фото: соцсети звезды