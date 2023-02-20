«Как любой ребенок, она скучает»: Бородина призналась, что Омаров не видел дочку несколько месяцев

На этот раз Бородина пообщалась с поклонниками. Она призналась, что Курбан не стремится общаться с наследницей.

«Как любой ребенок, она скучает. Хочет наверное, но я спрашиваю лишь про звонки, звонят ли ей или нет. И говорю, что сильно любят. Видела она последний раз в декабре», — пояснила звезда.

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Также Ксения пояснила, почему так часто ездит в отпуск без детей. Она отметила, что часто устраивает им поездки на море, но каждый родитель еще должен уделять время себе.