Ольга Будина объяснила, почему у нее остался «неприятный осадок» от «Чебурашки»

Посмотрев фильм «Чебурашка», Ольга Будина разочаровалась: по ее мнению, главный герой совсем не похож на персонажа старой доброй сказки Эдуарда Успенского и известного мультфильма. Кроме того, актриса убеждена: новый фильм навязывает жителям России ценности, присущие западным государствам и не имеющим ничего общего с нашими моральными устоями.

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