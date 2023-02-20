Рудова расстегнула пуговички на декольте, блеснув кружевом: игриво оголила «близняшек»

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Актриса подразнила мужчин пикантным кадром.

Наталья Рудова много лет строит карьеру в кино. Она зачастую предстает в роли роковых красоток. Актриса с легкостью раздевается на камеру. В обычной жизни она тоже носит соблазнительные луки. Блондинка в свои 39 лет не перестает заниматься спортом. Она может похвастаться подтянутыми формами. 

На этот раз Наталья решила поделиться пикантным фото. Она позировала в крохотном платье в стиле бэби-долл. Актриса решила оголить свои прелести. Она кокетливо расстегнула пуговичку на декольте. Рудова не скрыла кружевное белье. Она позировала в лучах солнца.

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Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды

Поклонники восхитились тем, как выглядит Наталья. Многие осыпали ее комплиментами.

«Ну прям куколка», «Шикарный лучок», «Какая вы стройная», «Ой, грудь тут едва видна», «Всегда в белье, всегда соблазн», «Ох, какая вы красотка», «Слов нет», «Да, вы неотразимы», «Мужчины прильнули к экрану», — стали писать подписчики.

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